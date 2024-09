Am Mittwoch (18.09.) hatte Königin Margrethe noch an der Eröffnung des Sklerosekongresses ECTRIMS 2024 in Kopenhagen teilgenommen. Als sie von der Veranstaltung nach Schloss Fredensborg zurückkehrte, stürzte die 84-Jährige offenbar und musste daraufhin ins Krankenhaus gebracht werden. Das bestätige der dänische Hof am Donnerstag (19.09.).