In Kopenhagen ist die alte Börse am Dienstagmorgen plötzlich in Brand geraten: Meterhohe Flammen und riesige Rauchenwolken stiegen stundenlang aus der alten Börse. Es brauchte 120 Feuerwehrleute und 60 Helfer, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen.



Die Turmspitze ist eingestürzt, das halbe Gebäude ausgebrannt, darunter der ikonische Börsensaal. Dänemarks Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen bringt das Entsetzen des dänischen Volks auf den Punkt: "Das ist unser eigener Notre-Dame-Moment."