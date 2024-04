Ihren Geburtstag am 16. April wollte Königin Margrethe ganz gemütlich angehen. Statt großem Glamour-Auftritt auf dem Kopenhagener Schlossbalkon, plante Margrethe eine private Sause auf Schloss Fredensborg. Das Highlight sollte ein kleines Konzert der dänischen Militärkapelle werden - doch es kam anders.



In Kopenhagen ist die alte Börse in Brand geraten: Die Turmspitze ist eingestürzt, ebenso Teile des Dachs. Meterhohe Rauchsäulen steigen aus dem Gebäude. Dänemarks Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen bringt das Entsetzen des dänischen Volks auf den Punkt: "Das ist unser eigener Notre-Dame-Moment."