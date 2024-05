Zu allem Übel meldete sich auch mal wieder Letizias Ex-Schwager Jamie del Burgo zu Wort. Er gilt als Verbündeter von Jaime Peñafiel. Das Männer-Duo arbeitete bereits für den ersten Bestseller "Letizia und Ich" zusammen. Jamie del Burgo behauptete darin, dass er mit Letizia eine jahrelange Affäre gehabt habe - vor und während ihrer Ehe. Und auch jetzt springt er dem Autor und Letizia-Gegner Jaime Peñafiel zur Seite und behauptet in der Zeitschricht "El Nacional", dass Letizia neben ihm noch acht weitere Liebhaber gehabt haben soll. Allerdings tut Jamie del Burgo viel dafür, regelmäßig in den Schlagzeilen zu landen. Für seine Liaison mit Letizia lieferte er vermeintliche Beweise: ein privates Foto hier, eine intime SMS da. Für seine jüngsten Behauptungen hat er keine Belege.

Die argentinische Zeitschrift "Caras" behauptet nun sogar, dass sowohl Letizia als auch Felipe bereits wieder neuer Partner an ihrer Seite haben sollen. Allerdings behält die Zeitschrift für sich, woher sie diese Infos bezieht.



Letizias neuer Liebhaber soll "sehr reich" sein und ein "Schloss in den französischen Pyrenäen" besitzen. Dort sollen die beiden Turteltauben bereits ein erstes Liebeswochenende genossen haben.



Und auch Felipe soll bei der Partnerwahl ein goldenes Händchen bewiesen haben: Laut "Caras" soll der König bei einem Wochenendausflug von einer "reichen Erbin" begleitet worden sein. Allerdings hätten seine Leibwächter alles in ihrer Macht stehende getan, damit keine Paparazzi-Bilder verbreitet werden.



Beweise für die jüngsten Gerüchte gibt es also keine, ihre Glaubwürdigkeit ist daher fraglich.