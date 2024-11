11.11.2024 |

Auch eine Königin ist nicht vor den Viren gefeit, die derzeit im Umlauf sind. Camilla liegt flach. Ein saisonaler Atemwegsinfekt hat sie erwischt. Aus diesem Grund mussten alle Termine abgesagt werden.



Einige Tage lang war ungewiss, ob die Königin am vergangenen Wochenende (09.11. + 10.11.) an den Feierlichkeiten zum "Remembrance Day" teilnehmen könne. Doch dann war klar: Keine Teilnahme für Camilla.



Die 77-Jährige befolgte den Rat ihrer Ärzte und gönnt sich weiterhin Ruhe zur Erholung. Es bestehe allerdings kein Grund zur Sorge, wie die Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf Palastkreise meldet. Camillas Zustand habe sich nicht verschlechtert, sie sei einfach noch nicht fit genug. Außerdem wolle sie niemanden anstecken.



Königin Camilla hofft nun, in dieser Woche wieder öffentliche Termine wahrnehmen zu können.

Bildrechte: IMAGO/Chris Jackson / Avalon

03.11.2024 | Darum ist Afrika für Prinz William so wichtig

"Afrika hat immer einen besonderen Platz in meinem Herzen eingenommen." Das erklärte Prinz William vor seinem anstehenden Besuch in Südafrika, wo am Mittwoch (06.11.) der von ihm ins Leben gerufene Earthshot Prize vergeben wird.



In Afrika habe der heute 42-Jährige als Teenager Trost nach dem Tod seiner Mutter Diana gefunden. Sein Vater Charles nahm den damals 15 Jahre alten William und dessen jüngeren Bruder Harry mit nach Afrika, um seinen Söhnen dort Zeit und Ruhe zum Trauern zu geben.



Später habe er dort seiner heutigen Ehefrau Kate einen Heiratsantrag gemacht - das war im Jahr 2010 in Kenia.

Bildrechte: IMAGO / i Images