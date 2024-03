Infektion, Krankenhaus, Operation und Krankenrücktransport: So turbulent hat sich König Harald von Norwegen seinen Urlaub sicher nicht vorgestellt. Mittlerweile ist der 87-Jährige wieder zurück in Norwegen. Ein Sanitätsflugzeug der skandinavischen Fluggesellschaft SAS brachte ihn in seine Heimat.



Der Flug von Malaysia nach Norwegen sei gut verlaufen und der König erhole sich, teilt der Palast mit. Allerdings werde sich der Royal noch weiteren medizinischen Untersuchungen im Nationalkrankenhaus in Oslo unterziehen müssen. Harald V. werde mehrere Tage im Krankenhaus verbringen, "um gesund zu werden und sich auszuruhen".



Insgesamt soll der König für zwei Wochen krankgeschrieben sein, so der Palast. In dieser Zeit werde sein Sohn, Kronprinz Haakon, als Regent die royalen Pflichten seines Vaters übernehmen.

Bildrechte: picture alliance/dpa/NTB Scanpix/AP | Javad Parsa

Im Urlaub auf Malaysia erkrankt

Der norwegische König war am Dienstag (27.02.2024) während seiner Urlaubsreise in ein Krankenhaus auf der Insel Langkawi im Nordwesten Malaysias eingeliefert worden. Der Grund: eine Infektion.



Am Wochenende dann die Schocknachricht: König Harald wurde vorübergehend ein Herzschrittmacher eingesetzt. Wie der Leibarzt des 87-Jährigen erklärt, diente der Eingriff dazu, die Heimkehr des Royals sicherer zu machen. Am Sonntag (03.03.2024) wurde er dann gemeinsam mit seiner Frau Königin Sonja von Malaysia nach Norwegen geflogen.

Bildrechte: picture alliance/dpa/AP | Vincent Thian

König Harald denkt nicht ans Abdanken

Schon in den vergangenen Jahren hatte der älteste herrschende Monarch Europas immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Er wurde bereits am Herzen operiert und litt wiederholt an Atemwegsinfektionen. Zudem geht König Harald an Krücken - auch bei öffentlichen Veranstaltungen.



Und dennoch: Der norwegische König denkt nicht ans Abdanken, wie er im Januar dieses Jahres erneut erklärte, als Königin Margrethe von Dänemark den Thron ihrem Sohn Frederik X. überließ.

Ich bleibe bei dem, was ich immer gesagt habe, dass ich dem Storting [Anm.d.Red.: dem norwegischen Parlament] einen Eid geschworen habe - und dieser auf Lebenszeit ist. König Harald V. von Norwegen