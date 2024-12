Februar 2024: Es sollte eine erholsame Auszeit für das norwegische Königspaar werden – Sonne und Wärme tanken, fernab des skandinavischen Winters. Doch der Urlaub in Malaysia wurde für König Harald (87) zum Überlebenskampf. Wie ernst es damals wirklich um den König stand, darüber sprechen der Regent und seine Frau Königin Sonja (86) jetzt erstmals in einem Interview :

Ein Breitbandantibiotikum wird verabreicht, doch die Ursache der Infektion bleibt zunächst unklar – ein besorgniserregender Moment, so Bendz. Schließlich muss Harald sogar ein provisorischer Herzschrittmacher eingesetzt werden. "Als ich krank wurde, war es plötzlich ein sehr langer Weg nach Hause. Das muss ich zugeben. Wir waren plötzlich sehr weit weg", so der König rückblickend im Weihnachts-Interview. Auch Leibarzt Bjørn Bendz beschreibt die damalige Situation als "sehr ernst".

Während der König in Malaysia im Krankenhaus liegt, verläuft das offizielle Programm des Kronprinzenpaares in seiner norwegischen Heimat wie geplant. Es gibt viele Fragen an die beiden zum Zustand des kranken Königs - und wenig Antworten.



Ein belastender Moment, auch für Haakon und Mette-Marit. Der große Zeitunterschied zwischen Norwegen und Malaysia tut ein übriges: "Wir haben die Informationen nicht so schnell bekommen, wie wir es gerne gehabt hätten“, erinnert sich Haakon rückblickend an die dramatischen Tage.