Staatsbesuche organisieren, Bibliotheken eröffnen, Forschungsinstitute besuchen - all das gehört zum Alltag von König Frederik. Was nicht zum Alltag gehört: die Neujahrsansprache, live im dänischen Fernsehen, Millionenpublikum. Wie nervös kann ein König sein? Die Fußstapfen, die ihm seine Mutter, Königin Margrethe II., hinterlassen hat, sind groß. Schließlich ist die royale Neujahrsansprache am Silvesterabend in Dänemark Kult - so wie bei uns "Dinner for one".