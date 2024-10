Herausputzen können sie sich: Königin Mary und König Frederik von Dänemark empfingen am Dienstag, 8. Oktober, die isländische Staatspräsidentin Halla Tómasdóttir und ihren Mann Björn Skúlason. Für das Ehepaar ist es der erste Staatsbesuch als königliche Gastgeber. Diese Feuertaufe haben sie mit Bravour bestanden. Für ihre Gäste rollten sie den roten Teppich aus und luden zum Galadinner ins Schloss Christiansborg.



Für das historische Dinner wählte Königin Mary einen hochmodernen und für königliche Verhältnisse ungewöhnlichen Look: Statt einer pompösen Robe setzte sie auf ein dunkelblaues Glitzertop und einen Rock des Nobel-Designers Oscar de la Renta. Dazu führte Königin Mary die Pearl Poiré Tiara aus, die 1825 als Hochzeitsgeschenk für Prinzessin Luise von Preußen gefertigt wurde.



Zum Gastgeber-Debüt hielt Frederik eine bewegende Rede, in der er die dänische-isländische Freundschaft betonte. "Island und Dänemark liegen geografisch weit voneinander entfernt, aber unsere Verwandtschaft hat dieser Distanz immer standgehalten. Wir haben Wurzeln in der gleichen Saga."