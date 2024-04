Es klingelt in der königlichen Geld-Schatulle: Frederik und seine Liebsten können sich über eine saftige Gehaltserhöhung freuen. Doch wird das Volk von der überraschenden Finanzspritze genauso amused sein wie die Königsfamilie?

König müsste man sein...



Nach vier Monaten auf dem Thron nimmt sich die dänische Regierung der königlichen Finanzen an. Das Ergebnis: Bald stehen den Royals 143 Mio. Kronen pro Jahr zu - ein Plus von 17 Millionen! Von den Neuerungen profitieren vor allem König Frederik, die Königinmutter Margrethe und Thronfolger Christian, der in absehbarer Zeit seinen eigenen Haushalt samt Personal gründen wird.



Doch auch bei Mary klingelt die Kasse: Als Gattin des Königs stehen ihr zehn Prozent seiner Apanage zu.