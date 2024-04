Königliche Sause oder private Party? Das ist hier die Frage. Am 26. Mai wird König Frederik 56 Jahre alt - ein erster Ehrentag auf dem Thron. Als König sieht seine Geburtstags-Etikette jetzt etwas anders aus. Statt im kleinen, familären Kreis, muss Frederik groß und öffentlich feiern. Wie genau, gab der Palast in einer Pressemitteilung bekannt:

11:50 Uhr wird die königliche Leibgarde auf dem Schlossplatz von Amalienborg Stellung beziehen und eine große Wachablösung vornehmen - zu Ehren des Königs in roter Galauniform. Wenn schon, denn schon.



Der feierliche Militäraufmarsch vor Amalienborg ist in Dänemark Kult und gleicht in gewisser Weise dem britischen "Trooping the Colour", der offiziellen Geburtstagsparade des amtierenden Monarchen.