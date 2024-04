Prince Charming oder royaler Herzensbrecher? Das weiß man bei König Frederik nicht so ganz...



Bevor Frederik in Mary seine große Liebe fand, verdrehte er Sängerin Maria Montell den Kopf. Die fiel nach der Trennung in ein tiefes Loch, wie sie jetzt im dänischen Podcast "112 för brustna hjärtan" verrät.

90s-Love: Frederik und die Popsängerin

Verliebt in einen Prinzen: Was nach Märchen und Feenstaub klingt, ist in Realität alles andere als rosarot-glitzernd. Maria Montell muss es wissen. Sie kam 1997 mit Kronprinz Frederik zusammen - obwohl sie sich zu Beginn gegen ihre Gefühle wehrte.



Durch ihre Liebe zu dem dänischen Thronfolger wurde sie plötzlich ins Rampenlicht gestoßen - was ihr alles andere als leicht fiel. "Es ist schrecklich, sich hinstellen zu müssen und vor der gesamten dänischen Bevölkerung zu verkünden, dass man in jemanden verliebt ist."

Frederik der Eroberer?

Doch egal wie schwer es ihr Presse und Volk auch machten: Gegen ihre Gefühle kam Maria Montell nicht an - geschweige denn gegen den Charme und die Hartnäckigkeit des jungen Prinzen:

Er hat alles in seiner Macht stehende getan, um mich zu bekommen, und ich habe mich hinreißen lassen. Maria Montell "112 för brustna hjärtan"

Aus Liebeskummer zum Psychologen

Für ihre Liebe zahlte Maria Montell einen hohen Preis.



In den 90ern musste sie viel einstecken, die dänische Boulevardpresse urteilte über ihr Aussehen und ihre Karriere, wie sie im Interview mit der Illustrierten "Se og Hør" verrät. Dass hinter der "Freundin von" noch ein Mensch aus Fleisch und Blut mit eigenen Ambitionen und Projekten steckte, rückte in den Hintergrund. "Natürlich war es anstrengend, denn es überschattete das, was ich eigentlich machte. [...] Das war hart."



Der Medienrummel war am Ende auch schuld am Scheitern der Beziehung. Danach suchte sich Maria Montell Hilfe bei einem Psychologen, um das Geschehene aufzuarbeiten.

Happy End ganz ohne Krönchen