Aber was ist das für ein Buch? Ein Krimi? Oder gar ein Enthüllungsbuch? Weder noch!



In dem Buch gehe es um nicht weniger als Frederiks Überlegungen zur Monarchie, um die Geschichte Dänemarks und um das Leben des Königs "vom jungen, widerwilligen Kronprinzen zum reifen Mann, Familienvater und Monarchen", schreibt der Verlag in einem Facebook-Post. Als Autor hat ein gewisser Jens Andersen Frederik X. unterstützt.