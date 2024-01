Am 15. Januar wachte Frederik das erste Mal als König von Dänemark auf.



Was ist jetzt anders? Wie lebt es sich als neuer Regent? Was für Tagesaufgaben stehen auf der königlichen To-Do-Liste?



Ein Blick in den Terminkalender eines Königs:

Keine Pause? Frederiks neues Leben

Als hochrangiges Mitglied der dänischen Königsfamilie wächst man mit einem vollgepackten Terminkalender auf. Als König nehmen die offiziellen Aufgaben aber nochmal ein ganz anderes Maß an, wie Frederik bald am eigenen Leib erfahren muss.



Der Krönungstag selbst war auf die Minute getaktet, nichts wurde dem Zufall überlassen. Immerhin den Abend konnte die Königsfamilie mit einem privaten Abendessen auf Schloss Amalienborg ausklingen lassen.

Frederiks erster Tag als Monarch

Frederiks erster Tag als König begann am nächsten Morgen um Punkt 10 Uhr. Frederik und Mary wurden anlässlich des Thronwechsels im dänischen Parlament auf Schloss Christiansborg empfangen.



Unterstützung bei ihrem ersten Termin als Königspaar erhielten die beiden von Kronprinz Christian, Margrethe und Prinz Joachim.



Im Parlamentssaal zeigte sich dann, was von nun an anders ist: König Frederik nahm seinen Platz in der ersten Reihe ein. Königin Margrethe, wie sie immernoch genannt wird, nimmt hinter ihrem Sohn Platz. Ein symbolträchtiges Bild.

Frederik und Mary: Zeit für Erholung?