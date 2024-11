Seit Dienstag (29.10.) wüteten auf der spanischen Halbinsel schwere Unwetter. In einigen Regionen fiel an einem Tag mehr Regen als sonst in einem Monat. Neben zahlreichen Toten und Vermissten waren auch die Stromversorgung und Telefonverbindungen teilweise zusammengebrochen. Auch der Flug- und Bahnverkehr war beeinträchtigt.



In Spanien gibt es seit den Unwettern harsche Kritik an Politik und Einsatzkräften. In vielen Orten fühlten sich die Menschen alleingelassen, weil in den ersten Stunden und Tagen nach den Unwettern keine staatliche Hilfe vor Ort war.



Zudem gibt es Kritik, dass die Regionalregierung Valencia die Warnungen des Wetterdienstes Aemet zu spät an die Bevölkerung weitergegeben habe. Dutzende Menschen werden noch vermisst, die Zahl der Toten dürfte weiter steigen.