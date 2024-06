Retter der Monarchie oder Royal im Beliebtheitssinkflug? Vor genau zehn Jahren bestieg Felipe den spanischen Thron. Nach den Skandalen und Fehltritten seines Vaters Juan Carlos bejubelten viele Spanier ihren neuen König und blickten hoffnungsvoll in die royale Zukunft. Doch auf Hoffnung folgte Ernüchterung. Eine aktuelle Umfrage der spanische Zeitung "Vanitatis" zeigt: Nur 46,4 % der Spanier sind zufrieden mit ihrem König. Tendenz sinkend. Hinter den Palastmauern werden die Sektkorken deshalb wohl nicht knallen. Ein Königshaus in der Krise: Wiederholt sich zum großen Thronjubiläum die Geschichte?

Was macht das Königspaar? Es schweigt, denn Privatangelegenheiten werden bei den Royals nicht kommentiert. Aber vielleicht ist das auch gut so. Denn auch hier geht Felipe einen anderen Weg als sein Vater, der gerne jovial auftrat und Sprüche klopfte. Felipe bleibt stumm, macht seine Arbeit und hofft wahrscheinlich, dass das Gewitter vorbeizieht. Im Übrigen zählt er zu den fleißigsten europäischen Royals, was oft unbemerkt bleibt.

Ein großes Volksfest ist am 19. Juni jedenfalls nicht geplant. Bescheiden fällt das Thronjubiläum trotzdem nicht aus: Die Königsfamilie nimmt an verschiedenen Veranstaltungen in Madrid teil. Ohne Pomp, ohne Protz, dafür wird es am Abend ein Bankett geben.



Immerhin reist Kronprinzessin Leonor nach Madrid, um ihre Eltern zu unterstützen. Dafür lässt sie sogar ihre Abschlussfeier an der Militärakademie in Saragossa sausen. Im Gegensatz zu ihren Eltern ist Leonor beim Volk sehr beliebt. Vielleicht färbt ihr Glanz auf Papa Felipe ab - und lässt ihn strahlen wie vor zehn Jahren.