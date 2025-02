Dass sich ein hochrangiger Royal politisch äußert? Das ist immer noch eher die Ausnahme. Europas Monarchen üben sich meist in vornehmer Zurückhaltung und bewegen sich in neutralen, unparteiischen Gefilden. Politisch Stellung bezieht man im Privaten, hinter den Palastmauern. Doch manchmal platzt auch den Blaublütern der Kragen: König Felipe VI. von Spanien scheint Donald Trumps Kurs überhaupt nicht zu gefallen.

Wieso, weshalb, warum?



Die Website des Weißen Hauses lässt sich nicht mehr auf Spanisch aufrufen. Ein Affront, findet Spaniens König und übt ungewohnt deutlich Kritik.



Wie unter anderem die spanische Zeitung "El Mundo" berichtet, finde er es "auffällig", dass Trump Spanisch von der Website des Weißen Hauses verbannen ließ – in einem Land, "das bis 2050 fast 100 Millionen Spanischsprechende haben wird", so Felipe bei einem Jahrestreffen im spanischen Cervantes-Institut.



Das mache Spanisch zur am zweithäufigsten gesprochenen Sprache in den USA. Selbsterklärend, dass damit auch die politische Relevanz der spanischen Sprache zunimmt. Felipe hoffe auf eine baldige Änderung.