Neben Prinzessin Kate hat man sich in Großbritannien in den vergangenen Wochen vor allem um König Charles III. Sorgen gemacht. Grund war die Gesundheit des 75-Jährigen, denn der Monarch musste sich wegen einer gutartigen Prostata-Vergrößerung operieren lassen.



Die OP sei nach Palast-Angaben gut verlaufen, seitdem macht Charles III. offenbar immer weitere Fortschritte. Nach seiner Krankenhaus-Entlassung am vergangenen Montag (29.01.) hat er sich am Sonntag (04.02.) erstmals wieder in der Öffentlichkeit gezeigt - gemeinsam mit seiner Frau, Königin Camilla.



Die beiden ließen sich auf dem Weg zu einem Gottesdienst auf dem königlichen Anwesen Sandringham in Ostengland fotografieren und winkten den Fotografen zu, Charles lächelte sogar. Es scheint tatsächlich so zu sein: Charles ist wieder oben auf.

Ist Papa auf Reisen, hat der älteste Sohn im Königreich das Sagen - für den dänischen Kronprinzen Christian eine Premiere. In Abwesenheit seines Vaters König Frederik X., der zurzeit in Polen ist, hat Christian nun erstmals ein Gesetz unterzeichnet.



Als Stellvertreter des Staatsoberhauptes unterschrieb der 18 Jahre alte Thronfolger die Gesetzesänderung mit den Worten "Unter unserer königlichen Hand und Siegel. Im Namen des Königs: Christian, Kronprinz".



In dem von Christian unterschriebenen Gesetz geht es um die Liste der Länder, gegen die in Dänemark Steuersanktionen verhängt werden. Klingt nicht besonders spektakulär, aber das Gesetz wird Christian trotzdem wohl nie vergessen.

