27.09.2023 | Feierabend! Dieses Getränk serviert Prinz William seiner Kate

Auch Royals müssen mal entspannen und nach Feierabend die Füße hochlegen. Ein Freund von William und Kate verriet jetzt, welches besondere Ritual die beiden am Abend pflegen.



Die royalen Pflichten sind erledigt, die Kinder im Bett - was William und Kate jetzt machen? Cocktails schlürfen. Wie "mirror.co.uk" aus dem Umfeld des Paares erfuhr, soll William seiner Kate abends gerne Hochprozentiges servieren. Vorzugsweise einen Gin Tonic. "Sie kümmern sich umeinander, aber auf unterschiedliche Weise."



Die Liebe zu Gin liegt übrigens in der Familie: Auch die Queen, sowie Queen Mum wussten einen guten Gin Tonic zu schätzen. Und auch der Lieblingscocktail der Queen enthält Gin. Cheers!

Bildrechte: imago images/i Images

23.09.2023 | Haakon und Mette-Marit im November in Deutschland

Nun ist es offiziell: Das norwegische Kronprinzenpaar kommt im November nach Deutschland! Wie das norwegische Königshaus mitteilte, ist die Reise vom 6. bis 9. November geplant. Kronprinz Haakon wird dann zunächst allein München und Hamburg besuchen, ehe zum Abschluss in Berlin auch Kronprinzessin Mette-Marit dabei sein wird.

Bildrechte: dpa

In Berlin wird das Kronprinzenpaar unter anderem Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzler Scholz treffen. Weitere Details sind noch nicht bekannt, zum Beispiel wo und wann man Haakon und Mette-Marit aus der Nähe sehen wird. Aber es ist ja auch noch ein bisschen Zeit bis dahin...

Bildrechte: Getty Images

21.09.2023 | Camilla spielt Tischtennis in Paris

Wer hätte das gedacht? Königin Camilla ist eine recht passable Tischtennis-Spielerin. Sehen konnte man das am Donnerstag (21.9.) in Paris. Beim Besuch eines Sportzentrums im Stadtteil St. Denis spielte Camilla ein paar Ballwechsel gegen Frankreichs First Lady Brigitte Macron.

Bildrechte: IMAGO/ZUMA Wire

Camilla gewann ihren ersten Punkt, als Brigitte Macron einen Ball von ihr verpasste. Kurz darauf vermasselte die Königin jedoch den Aufschlag. Und König Charles? Der amüsierte sich prächtig beim Zuschauen.

20.09.2023 | Buhrufe für die Holland-Royals beim Prinzentag

Diesen Tag haben sich die niederländischen Royals vermutlich anders vorgestellt: Während zahlreiche Fans der Königsfamilie am Dienstag (19.09.) beim "Prinsjedag" in Den Haag zujubelten, bekundeten Gegner der Monarchie lautstark ihren Unmut. Der Auftritt wurde begleitet von einem Pfeifkonzert und Buhrufen.



Warum? Die Popularität des Königshauses hat in den letzten Jahren deutlich abgenommen. Das geht aus einer vom öffentlich-rechtlichen Sender NOS in Auftrag gegebenen Umfrage hervor: Demnach wollen nur noch 50 Prozent der Befragten, dass die Niederlande eine Monarchie bleiben. Bei der Amtseinführung von Willem-Alexander vor mehr als zehn Jahren waren es noch fast 80 Prozent.

Bildrechte: dpa

Die Royals ließen sich von den Buhrufen aber nichts anmerken und zeigten sich mit einem Lächeln im Gesicht auf dem Balkon des Palastes in Den Haag. Gemeinsam winkten König Willem-Alexander, Königin Máxima und ihre zwei Töchter Amalia und Alexia dem Volk zu. Auch Prinz Constantijn and Prinzessin Laurentien waren dabei.

18.09.2023 | König Felipe führt Patenkind zum Altar

Eine Hochzeitsgesellschaft traute ihren Augen nicht, als plötzlich der spanische König in ihrem kleinen Dorf in Asturien auftauchte. Kein Geringerer als König Felipe führte den Bräutigam zum Traualtar.



Der Hintergrund: 1990 lernte der damalige Prinz von Asturien im kleinen Dorf San Esteban de Cunaba ein schwangeres Pärchen kennen. Seit mehr als 20 Jahren war im Dorf kein Kind zur Welt gekommen. Felipe bot sich als Taufpate an und wurde auch Namensgeber des Kindes.



Mehr als 30 Jahre hielt der Monarch sporadisch den Kontakt. Nun führte König Felipe sein Patenkind Felipe Lopez Sanchez höchstpersönlich zum Altar.



Abgesagt haben König Felipe und Königin Letizia hingegen einen Empfang der Fußball-Weltmeisterinnen am Dienstag (19.09.). Der Kuss-Skandal und seine Folgen dürften der Grund dafür sein. Das Königspaar hält sich traditionell bei Auseinandersetzungen dieser Art zurück.

15.09.2023 | Deshalb ist Mette-Marit nicht beim 50. Thronjubiläum in Schweden

Bettruhe statt Sektempfang: Die Schweden feiern ihren König Carl Gustaf. Nur eine kann nicht mitfeiern. Bei der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit spielt die Gesundheit mal wieder nicht mit.



Sie ist erstmal für zwei Wochen krankgeschrieben. Das teilt das norwegische Königshaus mit. Mette-Marit leidet unter Lungenfibrose - einer chronischen Lungenkrankheit, die unter anderem zu Atemnot führen kann. Bleibt nur zu hoffen, dass sich die Kronprinzessin schnell wieder erholt!

13.09.2023 | Kate & Meghan: Ausnahmezustand bei den Royals?

Prinzessin Kate und Herzogin Meghan sorgen mal wieder zeitgleich für Schlagzeilen: Die eine in England, die andere in Deutschland.



Was hat eine Prinzessin im Knast zu suchen? Was skandalös klingt, ist eigentlich ganz harmlos: Kate besuchte am Dienstag ein Männergefängnis im britischen Sutton - cool und souverän im schnittigen Hosenanzug, mit wallender Lockenmähne und offenem Lächeln.

Bildrechte: dpa

Doch beim näheren Hinsehen fällt auf: Zeige- und Mittelfinger von Kates rechter Hand ziert eine kleine Bandage. Was ist passiert?



Der Palast liefert rasch eine Erklärung: Kate hat sich beim Trampolinspringen mit ihren Kids verletzt.

Bildrechte: dpa