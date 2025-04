Hoher Besuch in Deutschland - doch der Grund ist tragisch.



König Carl Gustaf, Königin Silvia und Tochter Madeleine nehmen heute in der Coburger Moritzkirche Abschied von Prinz Andreas von Sachsen-Coburg und Gotha.



Das Oberhaupt des Adelsgeschlechts ist am 2. April im Alter von 82 Jahren gestorben. Seit Jahren war Prinz Andreas von seiner Parkinson-Erkrankung gezeichnet, an der er seit 2011 litt, mit der er aber offen umging. In Coburg und Umgebung genoss er ein hohes Ansehen und war sehr beliebt. Mit seiner Frau Carin († 2023) hat er drei Kinder: Stephanie, Hubertus und Alexander.