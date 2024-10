Zudem soll Barbara Rey private und intime Gespräche heimlich aufgezeichnet haben, die sie mit Juan Carlos führte. 30 Jahre lang blieben die Tonbänder unter Verschluss. Nun wurden die Aufnahmen in spanischen Online-Zeitungen veröffentlicht. In den Aufnahmen soll der damalige König Juan Carlos zu hören sein. Seine Ehe mit Königin Sofía bestehe seit vielen Jahrzehnten nur auf dem Papier, soll er seiner Geliebten gesagt haben. Im Palast hätten Juan Carlos und Sofía jeweils eigene Wohnungen gehabt. "Es gibt überhaupt kein Familienleben“, soll Juan Carlos gegenüber seiner Geliebten die damalige Lage beschrieben haben. Man spreche kaum miteinander.

Ángel Cristo Jr. gibt an, seine Mutter habe damals Geldsorgen gehabt. Barbara Rey sei spielsüchtig gewesen. Es sei ihr Plan gewesen, mit den Aufnahmen an Geld zu kommen.



3,6 Millionen Euro Schweigegeld seien an Barbara Rey über Jahre gezahlt worden, berichtete der frühere Geheimdienst-Chef Emilio Manglano in seinen Aufzeichnungen, die in dem Buch "Der Chef der Spione" veröffentlicht wurden.



Die Agenten hätten zudem die Aufgabe gehabt, die Fotos und Videos damals aufzuspüren und zu vernichten. Doch die geheimdienstliche Vertuschungsaktion misslang, die Schnüffler konnten nicht alle Ton- und Bildkopien ausfindig machen.



Barbara Rey hat sich bisher nicht weiter geäußert. Gegenüber dem Fernsehsender "Antena 3" sagte sie, die Veröffentlichung der Fotos sei für sie kein Thema.