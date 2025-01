Love is in the air: König Charles und Königin Camilla feiern am 9. April ihren 20. Hochzeitstag - Porzellanhochzeit nennt man das. Dieses Jubiläum soll daran erinnern, dass die Ehe kostbar, aber auch nach 20 Ehejahren noch zerbrechlich ist.



Sehr symbolträchtig: Wie vergänglich und kostbar Glück und Gesundheit sind, mussten die beiden nach der Krebsdiagnose von Charles im Jahr 2024 am eigenen Leib erfahren.