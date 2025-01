Guillaume und seine Frau Stéphanie haben also viel Zeit, um sich auf ihre neue Aufgabe vorzubereiten. Henri betonte in seiner Weihnachtsansprache, dass sich das Ehepaar intensiv auf den Thronwechsel vorbereite. "Ich weiß, dass Guillaume und Stéphanie mit all ihrer Kraft zum Wohl des Landes beitragen werden", so Henri. "Ich glaube fest an die nächste Generation."



Dass es auch anders geht, zeigt ein Blick nach Dänemark: König Frederik erfuhr erst drei Tage zuvor vom Rücktritt seiner Mutter Margrethe, wie Lene Balleby, Leiterin der Kommunikationsabteilung des Königshauses, der Zeitung "Berlingske" bestätigte.