Alles begann mit einem offenherzigen Geständnis in Harrys Biografie "Spare" . Darin plaudert der Royal über seinen früheren Konsum verschiedener Drogen - darunter Kokain und Cannabis. Das Problem? Unter Umständen hätte Harry deshalb gar nicht erst in die USA einreisen dürfen. Das US-Gesetz sieht nämlich vor, dass Personen, die Drogen konsumiert haben, das Visum verweigert werden kann. Wer bei seinen Angaben lügt, dem drohen mehrjährige Haftstrafen, Geldstrafen oder sogar die Ausweisung. Das rief die konservative Denkfabrik "Heritage Foundation" auf den Plan - sie verlangte Einsicht in die Dokumente.

Eine Diskussion darüber, ob Präsident Trump den Royal aus den USA werfen will, gibt es schon eine Weile. Erst kürzlich äußerte sich der amtierende Präsident: Er wolle Harry "in Ruhe lassen". Der "New York Times" sagte er, Harry habe "genügend Probleme mit seiner Ehefrau. Sie ist schrecklich."



Ob und welche Dokumente an die Heritage Foundation übergeben werden, entscheidet Richter Nichols nach Ablauf der Deadline am Donnerstag (20.02.).