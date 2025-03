Brisant ist dieses Urteil, weil die konservative Heritage Foundation generell klären lassen will, ob Harry überhaupt in den USA bleiben darf. Die Vermutung der Foundation: Harry könnte damals auf seinem Visumsantrag bei der Frage nach seinem Drogenkonsum gelogen haben. Spätestens seit seinem Buch "Spare" weiß die ganze Welt, dass er früher Drogen ausprobiert hat.



Hat Harry (40) das aber auch genau so in dem Antrag vermerkt oder wurde er etwa bevorzugt behandelt? Das sollen die Unterlagen nun klären.