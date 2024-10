Wann genau die Aufnahmen entstanden sind, ist nicht bekannt. Vor vier Jahren zogen Harry und Meghan nach Montecito in Kalifornien. Da Prinz Harry in letzter Zeit viel in Großbritannien unterwegs war, wurde gemunkelt, dass er sich in seiner neuen Heimat nicht wohlfühlen würde. Zumindest sportlich scheint der Royal aber Anschluss gefunden zu haben.