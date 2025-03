Innerhalb der Aidsstiftung brodelt es offenbar heftig. Hintergrund soll ein Streit des Stiftungsrates mit der Vorstandsvorsitzenden Sophie Chandauka sein. Als alle fünf Mitglieder des Rates ihren Rücktritt forderten, wandte sie sich an die britische Aufsichtsbehörde für Wohltätigkeitsorganisationen und leitete rechtliche Schritte ein. Sie spricht von "Machtmissbrauch, Mobbing und Frauenfeindlichkeit". Der Stiftungsrat trat daraufhin geschlossen zurück. Die beiden Gründer-Prinzen schlossen sich an.

Für Prinz Harry war Sentebale eine echte Herzensangelegenheit. Immerhin hatte er die Stiftung zu Ehren seiner verstorbenen Mutter Diana zusammen mit dem Prinzen von Lesotho gegründet. Sie wollten Menschen mit HIV und Aids in dem südafrikanischen Königreich und später auch in Botswana helfen.

Dazu gehören einwöchige Camps und die Unterstützung bei medizinischer Betreuung und Bildung. Der Name Sentebale bedeutet "Vergissmeinnicht" in der Sprache Lesothos.



Auch Prinzessin Diana setzte sich zu Lebzeiten für HIV-Kranke ein und sorgte sogar für einen historischen Moment: Am 9. April 1987 schüttelte sie die Hand eines erkrankten Patienten ohne Gummihandschuhe zu tragen und schockierte damit die Öffentlichkeit. Denn in der damaligen Zeit war die breite Bevölkerung über die tatsächlichen HIV-Infektionsrisiken sehr schlecht aufgeklärt. Stattdessen gab es wilde Spekulationen, Mutmaßungen und Panik über die Krankheit.