Was genau am zweiten Prozesstag besprochen wurde, drang nicht an die Öffentlichkeit, da die Verhandlung hinter verschlossenen Türen stattfand. Es sollten aber konkrete Sicherheitsvorkehrungen und Bedrohungen des jüngeren Sohnes von König Charles zur Sprache kommen.



Zum Auftakt am Vortag hatte Prinz Harrys Anwältin Shaheed Fatima beklagt, im Vergleich zu anderen Royals sei er für eine "andere, ungerechtfertigte und tiefergestellte Behandlung ausgesondert worden". Die Anwälte des Prinzen wiesen in einer schriftlichen Stellungnahme zudem auf konkrete Bedrohungen hin. So habe das Terrornetzwerk Al-Kaida zur Ermordung des Prinzen aufgerufen, und bei einem New York-Besuch von Harry und seiner Frau Meghan im vergangenen Mai habe es eine "gefährliche Auto-Verfolgungsjagd mit Paparazzi" gegeben.



An der zweitägigen Gerichtsverhandlung in London nahm Harry persönlich teil. Eine Entscheidung in dem Verfahren soll zu einem späteren Zeitpunkt schriftlich verkündet werden.