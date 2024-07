Harry und Meghan im Dolby Theatre in Los Angeles: Wo sonst die Oscars verliehen werden, durften sich am Donnerstagabend (11.07.) Spitzensportler über die ESPY Awards freuen. Auch Harry nahm einen Preis entgegen - ganz ohne sportliche Glanzleistung. Das sorgte beim Publikum nicht unbedingt für Begeisterung.

Schaulaufen der Sportikonen: Tennislegende Serena Williams führte als Gastgeberin durch den Abend, Sportgrößen wie Footballstar Patrick Mahomes, Turn-Star Simone Biles oder Formel-1-Fahrer Max Verstappen wurden geehrt. Und eben auch er: Harry.



Der Prinz wurde für seine Arbeit mit der "Invictus Games Foundation" für den "Pat Tillman Award for Service" ausgezeichnet. Pat Tillman war ein US-amerikanischer NFL-Spieler und Soldat, der 2004 Afghanistan gefallen ist.



Harrys "Invictus Games" richten sich an Soldatinnen und Soldaten, die im Dienst für ihr Land Verletzungen erlitten oder bleibende Beeinträchtigungen davongetragen haben. Soweit, so passend. Dennoch hadert ausgerechnet Pat Tillmans Mutter mit Harry als Preisträger.