Kalifornien: immer schönes Wetter, gut gelaunte Menschen, ein sorgenfreies Leben. Kein Wunder, dass sich Prinz Harry, seine Frau Meghan und die beiden Kinder Archie und Lilibet dort pudelwohl fühlen. Und doch reißen die Gerüchte nicht ab, dass Harry und seine Familie irgendwann nach England umziehen werden.



Zurück ins Königreich. Ein Neuanfang mit einem besseren Verhältnis zu Vater Charles und Bruder William. Doch daraus wird offenbar nichts.



Prinz Harry hat jetzt Klartext geredet und Gerüchten über eine dauerhafte Rückkehr ins Vereinigte Königreich eine Absage erteilt. Er wolle in den USA bleiben, sagte er bei einer Veranstaltung in New York.