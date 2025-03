Innerhalb der Aidsstiftung brodelte es offenbar heftig. Hintergrund soll ein Streit des Stiftungsrates mit der Vorstandsvorsitzenden Sophie Chandauka sein. Die simbabwische Anwältin hat das Amt seit Juli 2023 inne. Als alle fünf Mitglieder des Rates ihren Rücktritt forderten, wandte sie sich an die britische Aufsichtsbehörde für Wohltätigkeitsorganisationen und leitete rechtliche Schritte ein. Sie spricht von "Machtmissbrauch, Mobbing und Frauenfeindlichkeit". Der Stiftungsrat trat daraufhin geschlossen zurück. Die beiden Gründer-Prinzen schlossen sich an.

Warum genau es zu dem Zerwürfnis gekommen ist, ist allerdings nicht bekannt. Sophie Chandauka erklärte, sie sei angegriffen worden, nachdem sie Bedenken über die Behandlung schwarzer Frauen in der Wohltätigkeitsorganisation geäußert hatte.



Das ehemalige Stiftungsratsmitglied Kelello Lerotholi sagte Sky News, er sehe keine Begründung für die Mobbing-Vorwürfe gegen Harry. "Ich kann ehrlich sagen, dass in den Sitzungen, in denen ich anwesend war, es so etwas nicht einmal ansatzweise gab", sagte er.