Die Eiszeit zwischen ihm und der königlichen Familie lässt Harry alles andere als kalt - das lässt er immer öfter durchblicken. "Doch im britischen Königshaus gilt: entweder in oder out", so Gräfin Leontine von Schmettow.



Zurück in den Schoß der Royal Family? Eine Lösung, die für Harry in weiter, weiter Ferne zu liegen scheint. "Mit einer Frau wie Meghan an seiner Seite scheint diese Lösung für Prinz Harry kaum vorstellbar. Meghan hat sehr deutlich gemacht, wie unglücklich sie als Teil der 'Firma' gewesen ist."



Meghan setzt ihren herzoglichen Fuß nur noch selten auf britischen Boden - aus Gründen. "Sie weiß, dass ein Großteil der Briten und Britinnen sie nicht willkommen heißen werden, im Gegenteil", so die ARD-Königshausexpertin. "Sie ist im Vereinigten Königreich inzwischen so unbeliebt, dass sie Kurz-Trips in die Heimat ihres Mannes vermeidet und ihn lieber alleine reisen lässt."