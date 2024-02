Nach seinem Blitz-Besuch in London hält sich Harry zur Zeit in Vancouver auf, um sich auf die "Invictus Games 2025" vorzubereiten. An seiner Seite Frau Meghan und "Good Morning America"-Moderator Will Reeve - und dem verrät Harry so einiges.



Auf "X" verspricht die TV-Sendung ein "brandneues Interview mit Prinz Harry über sein Leben mit Meghan, den Zustand seines Vaters König Charles und seine Leidenschaft, verwundete Krieger zu unterstützen".