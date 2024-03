Zu kurz, zu unsensibel? Prinz Harry und seine Frau Meghan stehen schon wieder in der Kritik. Nach der Krebsdiagnose von Prinzessin Kate haben sie ein kurzes Statement an Nachrichtenagenturen geschickt.



"Wir wünschen Kate und der Familie Gesundheit und Heilung und hoffen, dass sie dies privat und in Frieden tun können", heißt es darin.

Sind Harry und Meghan von der Videobotschaft überrascht worden ?

Öffentlich äußern sich die Royals eigentlich nie zum Gesundheitszustand einzelner Familienmitglieder. Ob Harry und Meghan also von der Videobotschaft von Prinzessin Kate überrascht worden sind, können nur sie selbst beantworten.



Möglich ist es aber durchaus. Nur einen Tag, bevor Prinzessin Kate ihre Schockdiagnose öffentlich machte, rührten Prinz Harry und Ehefrau Meghan auf einem Kunst-Event die Werbetrommel für ihre "Archewell Foundation" - und wirkten dabei bestens gelaunt.



Ihre Genesungswünsche kamen dennoch schnell und sie drücken vor allem eins aus: dass Kate in Ruhe gelassen werden soll. Prinzessin Kate gilt als meistfotografierte Frau der Welt. Harry denkt dabei sicher an seine eigene Situation und an die seiner Mutter Diana.

Prinz Harry und Prinzessin Kate - früher waren sie eng verbunden

Kate sei die große Schwester, die Harry nie hatte, wurde lange hinter dem Rücken der Familie getuschelt. Oft sah man Kate und Harry gemeinsam lachend auf Fotos. Doch damit ist seit geraumer Zeit Schluss.



Welche Auswirkungen die Krebsdiagnose auf das Verhältnis von Harry, Meghan und Kate hat, wird sich erst noch zeigen.

Bildrechte: picture alliance/AP Photo | Uncredited

