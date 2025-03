Newsletter "As Ever"

Obwohl sich seitdem viel verändert hat, ist auch vieles gleich geblieben: Ich tanze immer noch in meiner Küche, experimentiere mit Rezepten, mache mir im Garten die Hände schmutzig, lache mit Freunden bei zu vielen Gläsern Wein und wechsle von einem Outfit, das einem Date würdig ist, in einen gemütlichen Schlafanzug zu Hause.

Beide seien wieder so verliebt wie zu Beginn ihrer Beziehung. Sie und Harry wären wieder in den "Flitterwochen", schwärmt Meghan.



Woran das liegt? Harry würde es "genießen" zu sehen, wie Meghan in ihrer neuen Netflix-Show "With Love, Meghan", aber auch privat zu ihrem alten Ich zurückfindet. Die Frau, in die er sich einst verliebte.