In dem Meinungsbeitrag aus dem Jahr 2022 wurde Harry vorgeworfen, einen falschen Eindruck vermittelt zu haben, was seine Bereitschaft angeht, selbst für seinen Polizeischutz in Großbritannien zu zahlen. Laut Kommentar habe er das Angebot erst gemacht, nachdem der Rechtsstreit an die Öffentlichkeit gelangt war. Harry hingegen bestreitet das.



Rechtlich geklärt ist die Sache noch nicht und soll in einem drei- bis viertägigen Verleumdungsprozess geklärt werden.

Reist Prinz Harry in seine Heimat Großbritannien, fühlt er sich nicht ausreichend geschützt. Nun landet der Streit mit dem britischen Innenministerium sogar vor Gericht. In London begann die Anhörung, die auf zweieinhalb Tage angesetzt ist, vorerst ohne Harry.



Im Kern geht es darum, ob der 39-Jährige ein Anrecht auf dieselben Sicherheitsvorkehrungen hat wie der Rest der königlichen Familie, wenn er in seine alte Heimat reist. Harrys Anwältin warf dem zuständigen Komitee vor, es habe seine Entscheidung auf Grundlage einer unzureichenden Sicherheitsanalyse getroffen.



Die Gegenseite sieht das anders. Harry erhalte maßgeschneiderte Vorkehrungen, hieß es. Wegen vertraulicher Informationen zur Sicherheit findet der größte Teil der Verhandlung hinter geschlossenen Türen statt.

15.11.2023 | Prinz Harry meldet sich nach sechs Monaten bei König Charles

Prinz Harry hat die Funkstille zwischen ihm und König Charles beendet. Seit April, dem Tag der Krönung des Königs, hatten Vater und Sohn einander nicht mehr gesehen - obwohl Harry seither mehrere Male in Großbritannien war. Ein persönliches Gespräch der beiden soll Berichten zufolge noch länger zurückliegen - bei der Beerdigung von Queen Elizabeth im September 2022.



Anlässlich des 75. Geburtstag des Königs hat Harry dann aber doch das Telefon in die Hand genommen, das behauptet zumindest die britische Zeitung "The Sun". Schon vorher gab es Spekulationen darüber, ob Harry sich bei seinem Vater melden würde. Ein Insider hat gegenüber der Zeitung nun Details zum Telefonat preisgegeben.



Obwohl der König an seinem Geburtstag sehr beschäftigt war, wäre er nicht "so gemein, einen Anruf an seinem Geburtstag nicht entgegenzunehmen", heißt es. Außerdem soll nicht nur Harry am Telefon gewesen sein, sondern auch Charles Schwiegertochter Meghan.



Worum genau es in dem Gespräch ging, verriet die Quelle nicht. Nur so viel, dass trotz dieses positiven Signals noch viel Arbeit vor beiden liege, um die Wogen zu glätten:

"Es ist immer noch ein weiter Weg, um den Graben zu schließen, der über viele Jahre entstanden ist – und die tieferen Probleme, die durch die Vorwürfe in der Netflix-Serie und 'Spare' entstanden sind, können nicht durch einen Telefonanruf gelöst werden." Insider The Sun

