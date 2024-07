Ob die Herzogin für die streng limitierte Auflage von 50 Gläsern wohl selbst am Herd stand? Man weiß es nicht. Immerhin: Den verschnörkelten Logo-Schriftzug auf dem Marmeladenglas hat Meghan ganz allein entworfen. Eine kleine Hommage an ihre Vergangenheit: die doppelten Hs - Hollywood und Harry. Früher verdiente sich Meghan mit Kalligrafie einen Notgroschen dazu.

Hohn und Spott im Netz

Während die einen nicht genug von der Marmelade bekommen können, findet die Social Media-Welt Meghans PR-Aktion ziemlich lachhaft.



"Daily Mail"-Journalistin Angela Levin twitterte: "Ich kann nicht aufhören, zu lachen. Haltet die Druckerpresse an. Es ist eine limitierte Edition von 50 Stück. Hier sehen wir Glas Nummer 17."

Neustart mit neuer Lifestyle-Marke?

Ob sich Meghan davon unterkriegen lässt? Wohl kaum, bei ihr stehen alle Zeichen auf Neuanfang.



Nach Schauspielerei, Charity und Podcast scheint die Herzogin jetzt ganz neue Geschäftsfelder zu erobern und kehrt nach jahrelanger Pause zurück ins World Wide Web. Ihr Comeback haben sich manche Royal-Fans allerdings etwas anders vorgestellt. In einem kurzen ersten Sneak Peek-Clip zeigte sich Meghan häuslich, arrangiert Blumen, rührt Teig und empfiehlt Marmeladen. Im Juni erweiterte sie ihre Produktpalette. Ihr neuester Coup: Hundekuchen. Ob Harry und Meghans Familien-Beagle der erste Produkttester war?



Wie passt das zusammen?

Bildrechte: IMAGO/i Images

Meghans unerwartetes Comeback

Ohne Vorankündigung gingen am 14.03. eine Website und ein Instagramaccount namens "American Riviera Orchard" online - versehen mit dem Zusatz: "von Meghan, Herzogin von Sussex".



Viel zu sehen gibt es allerdings noch nicht. Mit der Instagram-Story wurden die bisher rund 600.000 Follower (Stand: 17.04.) in eine kalifornische Hochglanz-Idylle entführt: Ein Video im stimmungsvollen Retro-Look zeigte Meghan in ihrem Haus in Montecito. Im Hintergrund lief Nancy Wilsons 60s-Song "I wish you Love".

Bildrechte: picture alliance/dpa/Invision via AP | Jack Plunkett

Wird Gwyneth Paltrow zum Vorbild?

Marmelade, Hundekuchen und Wein: Eine wilde Mischung. Möchte sich Meghan vielleicht ein Produkt-Imperium nach dem Vorbild von Gwyneth Paltrow erschaffen? Die gilt mit ihrem Unternehmen "Goop" als unangefochtene Lifestyle-Queen.

"The Tig" 2.0: Meghan war schon früher Bloggerin

Die Idee ist nicht abwegig: Meghan führte vor ihrer Zeit als Royal den sehr erfolgreichen Lifestyle-Blog "The Tig" - benannt nach ihrem Lieblings-Rotwein (Tignanello).



Hier teilte die damalige Schauspielerin private Einblicke in ihr Leben, gab Mode-, Ernährungs- oder Reisetipps.



Stehen jetzt alle Zeichen auf "back to the roots"?

Bildrechte: picture alliance/AP Photo | Matt Sayles

Bastelt Meghan an einer neuen Karriere?