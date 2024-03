Alles neu bei Meghan?



Die Herzogin scheint ganz neue Geschäftsfelder zu erobern und kehrt nach jahrelanger Pause zurück ins World Wide Web. Ihr Comeback haben sich manche Royal-Fans allerdings etwas anders vorgestellt. In einem kurzen Clip zeigt sich Meghan häuslich, arrangiert Blumen, rührt Teig und empfiehlt Marmeladen.



Wie passt das zusammen?

Bildrechte: IMAGO/i Images

Meghans unerwartetes Comeback

Ohne Vorankündigung gingen am Donnerstag (14.03.) eine Website und ein Instagramaccount namens "American Riviera Orchard" online - versehen mit dem Zusatz: "von Meghan, Herzogin von Sussex".



Viel zu sehen gibt es allerdings noch nicht. Mit der Instagram-Story werden die bisher 340.000 Follower (Stand: 15.03) in eine kalifornische Hochglanz-Idylle entführt: Ein Video im stimmungsvollen Retro-Look zeigt Meghan in ihrem Haus in Monecito. Im Hintergrund läuft Nancy Wilsons 60s-Song "I wish you Love".

Bildrechte: picture alliance/dpa/Invision via AP | Jack Plunkett

Startet Meghan einen neuen Lifestyle-Blog?

Auf der Website gibt es bisher auch nicht viel mehr zu entdecken. Interessenten können sich in eine Warteliste eintragen - auf was es sich zu warten lohnt, wird allerdings nicht verraten.



Auch ein Sprecher von Meghan verriet nicht mehr, bestätigte aber immerhin, dass hinter "American Riviera Orchard" tatsächlich die Herzogin steckt.



Der "Guardian" forschte nach und warf einen Blick in die Unterlagen des US-amerikanischen Patentamtes. Dabei kam heraus, dass die Marke bereits im Februar offiziell ins Register eingetragen wurde. Verkauft werden sollen unter anderem Besteck, Marmeladen und Kochbücher, außerdem Yogamatten, Vogelfutter und Schreibwaren.

Wird Gwyneth Paltrow zum Vorbild?

Eine wilde Mischung. Möchte sich Meghan vielleicht ein Produkt-Imperium nach dem Vorbild von Gwyneth Paltrow erschaffen? Die gilt mit ihrem Unternehmen "Goop" als unangefochtene Lifestyle-Queen.

"The Tig" 2.0: Meghan war schon früher Bloggerin

Die Idee ist nicht abwegig: Meghan führte vor ihrer Zeit als Royal den sehr erfolgreichen Lifestyle-Blog "The Tig" - benannt nach ihrem Lieblings-Rotwein (Tignanello).



Hier teilte die damalige Schauspielerin private Einblicke in ihr Leben, gab Mode-, Ernährungs- oder Reisetipps.



Stehen jetzt alle Zeichen auf "back to the roots"?

Bildrechte: picture alliance/AP Photo | Matt Sayles

Bastelt Meghan an einer neuen Karriere?