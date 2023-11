Der (angeblich) wahre Grund für den Megxit

Omid Scobie gilt als enger Vertrauter der Sussexes. Bereits bei seinem ersten royalen Buch-Kracher "Finding Freedom" wurde deshalb angezweifelt, ob er die nötige Distanz wahren kann. Es kamen sogar Gerüchte auf, dass Harry und Meghan Omid Scobie einige Insider-Informationen gesteckt haben sollen. Ob Omid Scobies Behauptungen also immer objektiv sind, sei dahingestellt.



Gewisse Sympathien hegt der Autor auf jeden Fall zu Harry und Meghan. Wenig überraschend ist deswegen seine These zum Megxit: Harry und Meghan hätten der Royal Family nur deshalb den Rücken gekehrt, weil sie eine "Bedrohung für die Krone" gewesen wären. "In den Augen mancher innerhalb der Institution ist Harry eine Bedrohung für die Krone. Seine Freiheit, sein eigenes Denken außerhalb der Grenzen der Institution auszuüben, hat ihn zum Feind gemacht", so Omid Scobie.

Bildrechte: IMAGO / i Images

Harry und William sollen schon lange zerstritten sein

Das Fundament des britischen Königshauses gilt schon lange als zerrüttet. Der Queen-Tod soll nur noch das Tüpfelchen auf dem i gewesen sein. Quasi der endgültige Dolchstoß der familiären Bande.



Omid Scobie will aber wissen: Besonders zwischen Harry und William soll es schon lange vorher gekracht haben.



Die Brüder liefern sich angeblich bereits seit Jahren eine erbitterte Fehde – ein Ende scheint laut Omid Scobie nicht in Sicht. Seine Worte: "Es handelt sich um zwei Männer, die einst in ihren Ansichten fest miteinander verbunden waren. Einer von ihnen musste weiterziehen, auch um die Krone zu schützen."

Bildrechte: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Toby Melville

William soll seinen eigenen Bruder nicht mehr erkennen

Harry und William sollen sich über die Jahre komplett fremd geworden sein. Der Thronfolger soll seinen Bruder "nicht mehr erkennen". Er finde, dass eine "Armee von Therapeuten" Harry einer "Gehirnwäsche unterzogen" habe, heißt es im Buch.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Adam Butler

Harry habe nichts von Queen Elizabeths Tod gewusst