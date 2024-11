Dass Donald Trump kein allzu großer Fan von Harry und Meghan ist, hat er schon des Öfteren erwähnt. So sagte der Ex-Präsident einmal über den Enkel der 2022 verstorbenen Queen: "Er hat die Queen betrogen. Das ist unverzeihlich." Was er genau damit meinte, bleibt rätselhaft. Und auch Meghan bekam schon ihr Fett weg. Von der früheren Schauspielerin sei Trump "kein Fan", wie er einmal sagte. Das scheint aber auf Gegenseitigkeit zu beruhen. Meghan hatte Trump in der Vergangenheit als frauenfeindlich bezeichnet und beim Wahlkampf 2020 gemeinsam mit ihrem Ehemann dafür geworben, dass Wähler "Hassreden, Fehlinformationen und Negativität im Internet ablehnen" sollten. Ein klares Statement gegen Trump. Britische Medien spekulieren jetzt, ob Trumps erneute Wahl das Aus des American Dreams für Harry & Meghan bedeuten könnte.

Grund dafür könnten Unwahrheiten in Harrys Visumantrag sein. In seiner Biografie "Spare" schreibt der Royal nämlich über seinen früheren Drogenkonsum. Er hatte zugegeben, Drogen wie Kokain, Marihuana und psychedelische Pilze konsumiert zu haben. Die Trump-nahe Heritage Foundation wittert da nun ihre Chance - sie will das Visum offenbar anfechten.



Denn eventuell hätte Harry wegen dieses Drogen-Faktes gar nicht in die USA einreisen dürfen. Das US-Gesetz sieht es nämlich vor, dass Visa von Menschen, die Drogen konsumiert haben, abgelehnt werden dürfen. Monatelang läuft diesbezüglich ein Rechtsstreit. Ein Richter ordnete im September an, dass die Dokumente von Harry aber privat bleiben sollen.



Nun zählt die Heritage Foundation auf Trumps Unterstützung. Denn laut ihrem Leiter, Nile Gardiner, sei die Chance, dass Trump als neuer Präsident in der Lage sei, die Entscheidung des Richters anzufechten, groß.