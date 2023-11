Rassismusvorwürfe König Charles schwer belastet - Verkauf von Skandal-Buch gestoppt

In den Niederlanden wurde der Verkauf gestoppt. Der Grund soll sein: Bei der Übersetzung soll versehentlich enthüllt worden sein, welches Mitglied der königlichen Familie sich über die Hautfarbe von Harrys und Meghans Baby geäußert hat. Einige Journalisten wollen die entsprechenden Passagen aber vor dem Verkaufsstopp gesehen haben. Der Name, den sie nennen: es soll König Charles sein. Umstritten ist, ob er lediglich seine Sorge ausdrücken wollte oder sich rassistisch geäußert hat. Für jede Menge Aufregung ist also gesorgt. Auch weil der Autor wohl klar einer Seite zugeordnet werden kann. Omid Scobie gilt als inoffizieller Biograf von Harry und Meghan.

Auf Seite 128 in der niederländischen Ausgabe soll der brisante Name genannt worden sein. Der Verlag Xander hat das Buch vom Markt genommen. In der niederländischen Übersetzung sei ein Fehler aufgetreten, der derzeit korrigiert wird, heißt es vom Verlag.



Es wird viel spekuliert, ob wirklich ein Fehler passiert ist. Kann man einen Namen falsch übersetzen oder ist die Aufregung gewollt? Britischen Medienberichten zufolge wurde in dem Buch versehentlich der Name Charles genannt, der mit einer Äußerung über die Hautfarbe von Harrys und Meghans Babys einen Familienstreit ausgelöst hatte.