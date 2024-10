Nichts ist umsonst - schon gar nicht der Tod.



König Harald und Königin Sonja von Norwegen wandeln zwar noch auf Erden - organisatorisch beschäftigen sie sich aber schon mit ihrem Ableben. Das Königspaar steckt mitten in den Vorbereitungen für seine Beerdigung - kein Scherz. Wie der Palast bestätigt, haben die Arbeiten an den Grabstätten bereits begonnen.



Was dabei besonders aufhorchen lässt sind die enormen Kosten. Für den Tod greifen die beiden tief, tief, tief in die Tasche.