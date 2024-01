Auf die Frage eines Reporters, ob der vorzeitige Schritt in die zweite Reihe für ihn in Frage käme, sagte der 86 Jahre alte Monarch: "Ich halte an dem fest, was ich die ganze Zeit gesagt habe: Dass ich (...) einen Eid geleistet habe und dieser ein Leben lang gilt."

Harald mit gesundheitlichen Problemen

Harald, der seit 33 Jahren König von Norwegen ist, kämpfte in den vergangenen Jahren immer wieder mit gesundheitlichen Problemen.



Er geht an Krücken, wurde in den vergangenen Jahren am Herzen operiert und musste wegen Atemwegserkrankungen und Infektionen ins Krankenhaus.

Bildrechte: dpa

Königin Margrethe verblüfft mit Rückzug

Der Gesundheitszustand und das fortgeschrittene Alter des Königs haben zu Spekulationen darüber geführt, ob Harald es seiner 83-jährigen entfernten Cousine Margrethe gleichtun könnte.



Sie hatte auch erklärt, niemals auf den Thron zu verzichten, doch dann verblüffte die dänische Königin das Land in ihrer Silvesterrede mit der Ankündigung, zugunsten ihres ältesten Sohnes Frederik abzudanken.

Bildrechte: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Bo Amstrup

Rückendeckung von Kronprinz Haakon