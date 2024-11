So offen und ehrlich hat König Harald lange nicht öffentlich gesprochen. Könnte bedeuten, dass ihn die Probleme von Marius Borg Høiby stärker beschäftigen als allgemein angenommen. Und es könnte eine Art Machtwort sein, wenn man es so interpretieren will.

Auch seine eigene Leidensgeschichte sprach der Monarch an: Im Februar erkrankte der 87-Jährige in Malaysia an einer schweren Infektion und musste am Herzen operiert werden. Eine weitere OP folgte in Norwegen.



Er sei dankbar für die Wärme und Rücksichtnahme, die der Familie in diesem besonderen und anstrengenden Jahr entgegengebracht wurde.