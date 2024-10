Er sprach ihn zwar nicht direkt an, trotzdem aber schien König Harald von Norwegen sich auch an ihn zu wenden: Marius Borg Høiby. Dem 27-Jährigen wird Gewalt gegen Frauen vorgeworfen.



"Manchmal ist das Leben schwer", so König Harald beim ernsten Teil seiner Rede beim traditionellen Storting-Dinner in Oslo.

Wir sind eine Familie – mit allen Freuden und Herausforderungen, die damit verbunden sein können, wie wir alle wissen. Sowohl in guten als auch in schwierigen Zeiten versuchen wir zusammenzuhalten und uns gegenseitig zu unterstützen König Harald von Norwegen Dagbladet

Am Gala-Dinner zu Ehren des Stortings, des norwegischen Parlaments, nahmen auch Königin Sonja, Kronprinz Haakon und Prinzessin Astrid teil. Kronprinzessin Mette-Marit fehlte aus gesundheitlichen Gründen.



"Wenn es Menschen, die wir lieben, nicht gut geht, schmerzt das die Menschen um uns herum", so Harald weiter.

So offen und ehrlich hat König Harald lange nicht öffentlich gesprochen. Könnte bedeuten, dass ihn die Probleme von Marius Borg Høiby stärker beschäftigen als allgemein angenommen. Und es könnte eine Art Machtwort sein, wenn man es so interpretieren will.

Bildrechte: picture alliance / picture alliance | Thomas Fure

König Harald spricht auch seine Krankheit an