Vollkommen überraschend hat Kronprinz Haakon von Norwegen am Donnerstag (7.11.) mehrere seiner Termine abgesagt - aus "privaten Gründen", wie es von Seiten des Palastes heißt.

Nachdem Haakon zunächst den norwegischen Außenminister und den Armeechef empfangen hatte, sollte ein Mittagessen folgen. Doch der Kronprinz sagte recht spontan ab. Gegenüber der Zeitschrift " Se og Hør " bestätigte eine Sprecherin des Palasts, dass Haakon aus "privaten Gründen" mehrere Termine nicht wahrnehmen könne. Auch an einem geplanten Termin einen Tag später hat er nicht teilgenommen.

Was aber ist der Grund für die plötzliche Abwesenheit von Haakon? Laut Medienberichten soll er mit seinem Stiefsohn Marius Borg Høiby nach London geflogen sein.



"Nach dem, was "Se og Hør" vermutet, geht es darum, Marius zu einer Reha-Maßnahme zu begleiten“, schreibt das Portal "Adelswelt". Auch sollen Passagiere an Bord eines Flugzeuges Haakon und Marius gesichtet haben, schreibt das skandinavische Blatt.



Ob das allerdings tatsächlich der Grund ist, bleibt vorerst unbestätigt. Der Palast hat sich noch nicht weiter zu Haakons Abwesenheit geäußert.