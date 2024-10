In Luxemburg steht ein Wechsel an der Staatsspitze bevor: Großherzog Henri wird am Dienstag (8.10.) nach 24 Jahren auf dem Thron seinen Sohn Guillaume offiziell zu seinem Stellvertreter ernennen. Damit bereitet der 69-jährige Monarch die Amtsübergabe vor.



Als ältester Sohn - mit 42 Jahren - werde Guillaume "gewisse Verantwortlichkeiten" übernehmen, während Henri an der Spitze des kleinen Landes bleibe, teilte der Palast mit. Wann Henri abdanken wird, steht noch nicht fest. Auch die genauen Aufgaben des Thronfolgers seien noch unklar, sagte Luc Heuschling, Professor für Verfassungsrecht an der Universität Luxemburg.