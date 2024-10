Graf Nikolai von Dänemark und Benedikte Thoustrup sind seit sieben Jahren DAS Traumpaar der jungen Royals. Ob Kopenhagen, Paris, Sydney, Bali oder Vietnam - gemeinsam jetten sie durchs Leben.



Ihr erstes Date mutete da so gar nicht royal an. Denn Graf Nikolai führte seine Herzdame nicht etwa ins Ballett oder in ein schickes Restaurant aus, sondern zur Tankstelle. Das verrät Benedikte jetzt in einem Interview mit dem spanischen Lifestyle-Magazin "Hola".