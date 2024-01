Nach einem halben Jahr in Down Under heißt es für Graf Nikolai: Die Heimat ruft! Der Royal packt seine Koffer und kehrt Ende Januar nach Dänemark zurück, wie die Pressereferentin seiner Mutter Alexandra von Frederiksborg gegenüber der dänischen Zeitung "B.T." verriet. Mit im Gepäck: Seine Langzeit-Freundin Benedikte Thoustrup.

Der Sohn von Prinz Joachim hatte als Austauschstudent seit dem 1. August 2023 an der University of Technology in Sydney studiert. Benedikte folgte ihrem Freund damals nach Australien. Ihre Zelte schlugen die beiden im angesagten Szeneviertel Surry Hills in Syndey auf.



Eigentlich wollten die beiden nur ein Semester bleiben, heißt: bis zum 30. November. Doch der sonnige "Down Under"-Lifestyle war wohl zu verlockend. Das Paar verlängerte seinen Auslandsaufenthalt um zwei Monate.



Ihre gemeinsame Zeit jenseits der Heimat genoss das Paar in vollen Zügen. Aus Instagram und TikTok ließen Nikolai und Benedikte ihre Fans an ihrem Alltag teilhaben.