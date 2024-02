Immer wieder wurde Felix in den vergangenen Monaten händchenhaltend und anscheinend schwer verliebt mit einer jungen Dame gesichtet: Sei es im vergangenen Sommer bei einem Spaziergang durchs spanische Málaga oder im September vor Felix' Wohnung in Kopenhagen.



Nun hat das Liebes-Versteckspiel ein Ende - und wer plaudert aus dem Liebes-Nähkästchen? Ausgerechnet Felix' Mama Gräfin Alexandra. Der dänischen Zeitung "Billed Bladet" verriet sie, in wen sich ihr Sohn verguckt hat: in die 23-jährige Nachwuchsschauspielerin Mie-Sofia Elers.



Schauspielerin liebt Royal? Harry und Meghan haben es vorgemacht...